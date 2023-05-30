Будущее Бензема прояснится на следующей неделе

Форвард мадридского «Реала» Карим Бензема в скором времени может покинуть клуб.

Француз интересен неназванному представителю чемпионата Саудовской Аравии, который уже сделал ему выгодное предложение. По сведениям журналиста Аранчи Родригеса, 35-летний футболист всерьёз рассматривает возможность перехода. Ожидается, что решение будет принято на следующей неделе.

Контракт Карима Бензема с «Реалом» истекает через месяц. В текущем сезоне нападающий записал себе в актив 30 забитых мячей и шесть результативных передач, проведя 42 матча за команду Карло Анчелотти во всех соревнованиях.