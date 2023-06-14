Джастин Клюйверт: «Думал, что проведу в «Роме» два года, а затем уйду в «Реал»

Вингер Джастин Клюйверт рассказал о несбывшихся надеждах.

В 2018 году «Рома» приобрела нидерландца, считавшегося восходящей звездой, у «Аякса», однако в Риме футболист не смог реализовать свой потенциал. В сезоне-2022/23 Клюйверт выступал на правах аренды за «Валенсию».

«Когда я переходил в «Рому», мне было всего 19 лет, и я думал, что проведу здесь два года, а затем отправлюсь в мадридский «Реал». На деле всё вышло иначе. Моей целью было перейти в «Реал» или «Барселону», а «Рому» я рассматривал как промежуточный этап, но, к сожалению, передо мной открылась другая сторона футбола», – поведал в интервью Ziggo Sport 24-летний игрок.