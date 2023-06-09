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Беллингем не горит желанием играть в «Реале» под бывшим номером Роналду и Рауля слухи

09 Июня 2023 • 23:36 Комментировать
Реал Мадрид
1:1
Атлетик Б
окончен

Новичок мадридского «Реала» Джуд Беллингем не хотел бы выступать под «семёркой».

Как известно, в клубе намерены предложить англичанину легендарный седьмой номер, под которым в прошлом выступали Рауль Гонсалес и Криштиану Роналду, ставшие легендами «сливочных». По сведениям Diario AS, хавбек имеет свои предпочтения: он хотел бы носить 22-й номер, поэтому готов отказаться от выделенной для него «семёрки».

Напомним, что Джуд Беллингем пополнит ряды «Реала» с начала июля. Трансфер 19-летнего футболиста из дортмундской «Боруссии» обошёлся «королевскому клубу» в 103 млн евро без учёта бонусов.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Криштиану Роналду Рауль Гонсалес Джуд Беллингем
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