Защитник мадридского «Реала» Начо Фернандес может продолжить карьеру в Италии.

Трудовой договор 33-летнего игрока истекает в следующем месяце. Ветеран «сливочных» до сих пор не принял окончательного решения относительно своего дальнейшего пребывания в клубе. Тем временем, как сообщает журналист Мигель Анхель Диас, у Начо появился выгодный вариант с переходом в неназванный клуб Серии А, который предложил испанцу трёхлетний контракт. Футболист склоняется к положительному ответу.

Начо Фернандес выступает за «Реал« на протяжении всей профессиональной карьеры. В нынешнем сезоне он отыграл 42 матча, по разу отметившись голом и ассистом.