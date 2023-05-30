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Чемпионат Италии. Серия А

Начо получил выгодное предложение от клуба Серии А слухи

30 Мая 2023 • 01:45 Комментировать
Реал Мадрид
...
Атлетик Б
04.06 19:30

Защитник мадридского «Реала» Начо Фернандес может продолжить карьеру в Италии.

Трудовой договор 33-летнего игрока истекает в следующем месяце. Ветеран «сливочных» до сих пор не принял окончательного решения относительно своего дальнейшего пребывания в клубе. Тем временем, как сообщает журналист Мигель Анхель Диас, у Начо появился выгодный вариант с переходом в неназванный клуб Серии А, который предложил испанцу трёхлетний контракт. Футболист склоняется к положительному ответу.

Начо Фернандес выступает за «Реал« на протяжении всей профессиональной карьеры. В нынешнем сезоне он отыграл 42 матча, по разу отметившись голом и ассистом.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Начо Фернандес трансферы футбола - лето 2023
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РЕАЛ МАДРИД АТЛЕТИК Б
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