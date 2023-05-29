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Азар хочет пойти по пути Бэйла в «Реале» слухи

29 Мая 2023 • 20:09 Комментировать (1)
Реал Мадрид
...
Атлетик Б
04.06 19:30

Полузащитник Эден Азар предпочитает делать в «Реале» то же самое, что и Гарет Бэйл в свое время – дожидаться истечения контракта, даже не играя.

Азар не входит в планы главного тренера Карло Анчелотти, сообщает Diario AS. Тем не менее, он по-прежнему очень дорого обходится «сливочным». По информации источника, в этом сезоне его зарплата составляет 28 миллионов евро, а на поле он провел всего 392 минуты.

Сообщается, что Азар не желает уходить из клуба. Бельгиец, как и Гарет Бэйл в свой последний сезон, рассчитывает завершить контракт, не играя практически ни минуты. Отсутствие спортивных перспектив не беспокоит его.

Контракт Азара с «Реалом» рассчитан до июля 2024 года. В сезоне 2022/23 он провел 10 матчей, в которых забил гол и отдал 2 результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Гарет Бэйл Эден Азар
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РЕАЛ МАДРИД АТЛЕТИК Б
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Комментарии (1)
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NOBODY
29 Мая 2023 в 20:21
я не понимаю, почему для таких случаев в контрактах не прописывают "уволить по....", а причина - несоответствие игре клуба, плохое отношение к тренировкам и тд.....потому что чел охренел конкретно...и если Бейл забивал даже в финале ЛЧ, то от этого перца пользы вообще никакой...
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