Полузащитник Эден Азар предпочитает делать в «Реале» то же самое, что и Гарет Бэйл в свое время – дожидаться истечения контракта, даже не играя.

Азар не входит в планы главного тренера Карло Анчелотти, сообщает Diario AS. Тем не менее, он по-прежнему очень дорого обходится «сливочным». По информации источника, в этом сезоне его зарплата составляет 28 миллионов евро, а на поле он провел всего 392 минуты.

Сообщается, что Азар не желает уходить из клуба. Бельгиец, как и Гарет Бэйл в свой последний сезон, рассчитывает завершить контракт, не играя практически ни минуты. Отсутствие спортивных перспектив не беспокоит его.

Контракт Азара с «Реалом» рассчитан до июля 2024 года. В сезоне 2022/23 он провел 10 матчей, в которых забил гол и отдал 2 результативные передачи.