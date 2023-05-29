Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Себальос хочет роль основного, поэтому «Реал» пока не продлил с ним контракт

29 Мая 2023 • 11:52 Комментировать
Реал Мадрид
...
Атлетик Б
04.06 19:30

Полузащитник мадридского «Реала» Дани Себальос не намерен и дальше сидеть на скамейке запасных в команде Карло Анчелотти. По информации от журналиста Хосе Феликса Диаса, испанец требует роль основного, именно поэтому «королевский клуб» пока не продлил с ним контракт.

В данный момент очень маловероятно, что Себальос продлит контракт с «Реалом». Сообщается, что Дани, скорее всего, уйдёт свободным агентом и подпишет контракт с другой командой, которая гарантирует ему место в основном составе.

Напомним, Себальос в последних двух сезонах выполняет роль запасного в составе «Реала». Ранее Дани выступал два года на правах аренды за лондонский «Арсенал».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Дани Себальос
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РЕАЛ МАДРИД АТЛЕТИК Б
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 29 Мая
12:52 · Англия. Премьер-лига
Анчелотти нравится Фирмино, но «Реал» пока не принял решение по форварду
12:28 · Испания. Ла Лига
Тер Штеген: «Хотим побить рекорд «Депортиво»
12:11 · Англия. Премьер-лига
Эмери хочет видеть в «Астон Вилле» Асенсио и Себальоса
11:52 · Испания. Ла Лига
Себальос хочет роль основного, поэтому «Реал» пока не продлил с ним контракт
11:15 · Германия. Бундеслига
Алаба: «Рад, что «Бавария» выиграла титул»
10:56 · Испания. Ла Лига
«Барселона» наберёт больше всего очков в топ-5 европейских чемпионатах, если добудет результат с «Сельтой»
10:34 · Испания. Ла Лига
Бускетс: «С Хави всегда было очень просто, ведь мы были честны друг с другом»
10:04 · Германия. Бундеслига
«Атлетико» – не единственный вариант для Геррейру
09:31 · Испания. Ла Лига
«Реал» надеется разрешить ситуацию с Начо, Асенсио и Себальосом на этой неделе
08:55 · Испания. Ла Лига
Гризманн установил личный рекорд
08:07 · Испания. Ла Лига
Бензема может покинуть «Реал» и уехать к Роналду
07:25 · Испания. Ла Лига
Дембеле назвал свою мечту, связанную с «Барселоной»
02:51 · Испания. Ла Лига
Фати забил второй самый быстрый домашний гол в чемпионате для «Барселоны» в 21-м веке
02:44 · Испания. Ла Лига
Тер Штеген: «Благодарен за всё этому клубу»
02:38 · Испания. Ла Лига
Альба: «Не думал, что меня так любят»
Все новости
Рекомендуем