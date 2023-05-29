Себальос хочет роль основного, поэтому «Реал» пока не продлил с ним контракт

Полузащитник мадридского «Реала» Дани Себальос не намерен и дальше сидеть на скамейке запасных в команде Карло Анчелотти. По информации от журналиста Хосе Феликса Диаса, испанец требует роль основного, именно поэтому «королевский клуб» пока не продлил с ним контракт.

В данный момент очень маловероятно, что Себальос продлит контракт с «Реалом». Сообщается, что Дани, скорее всего, уйдёт свободным агентом и подпишет контракт с другой командой, которая гарантирует ему место в основном составе.

Напомним, Себальос в последних двух сезонах выполняет роль запасного в составе «Реала». Ранее Дани выступал два года на правах аренды за лондонский «Арсенал».