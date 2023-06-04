На Азара претендуют клубы Серии А

Эден Азар покинет мадридский «Реал» после завершения сезона.

В субботу известия о расставании с бельгийцем были подтверждены официальным сайтом «Реала». Контракт 32-летнего игрока, действовавший до 2024 года, был расторгнут по взаимному согласию сторон.

Азар ещё не определился со своим будущим, и совсем не исключено, что он решит повесить бутсы на гвоздь, докладывает Football Italia. При этом, по сведениям источника, на бывшую звезду сборной Бельгии претендуют клубы Серии А. В недавнем прошлом игрок был связан с переходом в «Ювентус» и «Милан».

Эден Азар, напомним, выступал за «Реал» с 2019 года. Ранее он представлял цвета «Челси».