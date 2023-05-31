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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» в шоке от решения Бензема уйти слухи

31 Мая 2023 • 22:51 Комментировать
Реал Мадрид
...
Атлетик Б
04.06 19:30

Мадридский «Реал» в шоке от решения нападающего Карима Бензема покинуть клуб. Руководство команды не ожидало этого.

Как сообщает журналист Foot Mercato Санти Ауна, «Реал» Мадрид был удивлен, когда Карим Бензема объявил руководству о своем намерении покинуть клуб. Это решение было неожиданным для «королевского клуба», который рассчитывал на дальнейшее сотрудничество с французским нападающим.

По информации источника, уход Бензема создает дополнительные сложности для «Реала», поскольку клуб теперь вынужден пересмотреть свои планы на предстоящее летнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что «Реал» все еще надеется удержать Бензема.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема трансферы футбола - лето 2023
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