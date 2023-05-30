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Чемпионат Испании. Ла Лига

Бензема близок к уходу из «Реала»

30 Мая 2023 • 13:02 Комментировать
Реал Мадрид
...
Атлетик Б
04.06 19:30

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема очень близок к уходу из команды, за которую выступает с 2009 года. По информации от Diario AS, француз склоняется к тому, чтобы принять предложение из Саудовской Аравии с контрактом в размере 400 миллионов евро за два года. Источник сообщает, что у Бензема также будет возможность стать амбассадором чемпионата мира 2030 года.

Напомним, у Бензема уже заканчивается контракт с «Реалом». Мадридский клуб хочет оставить футболиста ещё на один сезон. Стороны были готовы на продление сотрудничества, пока Карим не получил выгодное предложение из Саудовской Аравии.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема трансферы футбола - лето 2023
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