Бензема близок к уходу из «Реала»

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема очень близок к уходу из команды, за которую выступает с 2009 года. По информации от Diario AS, француз склоняется к тому, чтобы принять предложение из Саудовской Аравии с контрактом в размере 400 миллионов евро за два года. Источник сообщает, что у Бензема также будет возможность стать амбассадором чемпионата мира 2030 года.

Напомним, у Бензема уже заканчивается контракт с «Реалом». Мадридский клуб хочет оставить футболиста ещё на один сезон. Стороны были готовы на продление сотрудничества, пока Карим не получил выгодное предложение из Саудовской Аравии.