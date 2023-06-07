«Реал» принял решение по Васкесу

Мадридский «Реал» не намерен продавать Лукаса Васкеса.

Правый защитник «сливочных», по недавним сообщениям итальянских СМИ, интересен «Ювентусу» – туринцы уже связались с игроком. По данным журналиста Хосе Феликса Диаса, переход маловероятен, поскольку «Реал» не собирается отпускать Васкеса в обозримом будущем. 31-летний футболист продолжит выступления в Мадриде.

Трансферная стоимость Лукаса Васкеса оценивается экспертами портала Transfermarkt в 9 млн евро. Действующий контракт испанца рассчитан до конца предстоящей кампании.

В прошедшем сезоне Васкес отметился четырьмя голами и тремя ассистами в 30 матчах.