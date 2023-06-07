Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Реал» принял решение по Васкесу

07 Июня 2023 • 23:30 Комментировать
Реал Мадрид
1:1
Атлетик Б
окончен

Мадридский «Реал» не намерен продавать Лукаса Васкеса.

Правый защитник «сливочных», по недавним сообщениям итальянских СМИ, интересен «Ювентусу» – туринцы уже связались с игроком. По данным журналиста Хосе Феликса Диаса, переход маловероятен, поскольку «Реал» не собирается отпускать Васкеса в обозримом будущем. 31-летний футболист продолжит выступления в Мадриде.

Трансферная стоимость Лукаса Васкеса оценивается экспертами портала Transfermarkt в 9 млн евро. Действующий контракт испанца рассчитан до конца предстоящей кампании.

В прошедшем сезоне Васкес отметился четырьмя голами и тремя ассистами в 30 матчах.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ювентус Лукас Васкес трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
07 Июня
23:44 · Италия. Серия А
Леау - лидер Серии А по дриблингу, Кварацхелия - второй
23:30 · Италия. Серия А
«Реал» принял решение по Васкесу
23:23 · Италия. Серия А
Две звезды сборной Аргентины могут перейти в «Интер Майами» вслед за Месси слухи
23:10 · Италия. Серия А
​Димарко рассказал о своей дружбе с Лукаку
23:03 · Италия. Серия А
Мхитарян оправился от травмы и сможет выступить в финале Лиги чемпионов
21:41 · Англия. Премьер-лига
Джеко рассказал о различиях между Серией А и АПЛ
21:24 · Италия. Серия А
«Наполи» снизил запрос по Осимхену
20:02 · Италия. Серия А
Димарко: «Считаю, что Серия А растёт»
19:53 · Италия. Серия А
Вслед за Мальдини из «Милана» уволен и Массара
19:31 · Италия. Серия А
Капелло рассказал, как учил тонкостям Ибрагимовича
19:16 · Италия. Серия А
Президент «Наполи»: «Список потенциальных тренеров увеличился с 22 до 40»
18:51 · Италия. Серия А
Капелло: «Первым об Ибрагимовиче мне рассказал Мальдини»
18:32 · Италия. Серия А
Абрахам перенёс операцию, он вернётся к концу года 1
16:58 · Италия. Серия А
В «Ювентусе» озвучили будущее Аллегри 4
16:26 · Италия. Серия А
Лаутаро Мартинес: «Нам комфортно работать с Индзаги»
Все новости
Рекомендуем