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Чемпионат Испании. Ла Лига

Модрич попрощался с Бензема

05 Июня 2023 • 21:26 Комментировать
Реал Мадрид
1:1
Атлетик Б
окончен

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич попрощался с нападающим Каримом Бензема, который покинул клуб по завершении сезона. 

В трогательном обращении Лука Модрич выразил свою грусть и гордость после 11 лет совместной игры с Каримом Бензема. Хорват признал, что с самого начала понял, что Карим является великим игроком, но уже на первой тренировке он увидел, насколько особенный у него талант.

«В течение этих лет, проведенных вместе в этом фантастическом клубе, я понял, что ты также особенный человек, помимо того, что являешься невероятным футболистом! Уже сейчас я скучаю по тебе. Спасибо тебе за все, и желаю тебе удачи на новом этапе», – написал Модрич в социальных сетях.

Лука Модрич и Карим Бензема играли вместе в составе «Реал» с 2012 года. Оба футболиста стали неразрывной частью команды.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема Лука Модрич
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