Модрич попрощался с Бензема

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич попрощался с нападающим Каримом Бензема, который покинул клуб по завершении сезона.

В трогательном обращении Лука Модрич выразил свою грусть и гордость после 11 лет совместной игры с Каримом Бензема. Хорват признал, что с самого начала понял, что Карим является великим игроком, но уже на первой тренировке он увидел, насколько особенный у него талант.

«В течение этих лет, проведенных вместе в этом фантастическом клубе, я понял, что ты также особенный человек, помимо того, что являешься невероятным футболистом! Уже сейчас я скучаю по тебе. Спасибо тебе за все, и желаю тебе удачи на новом этапе», – написал Модрич в социальных сетях.

Лука Модрич и Карим Бензема играли вместе в составе «Реал» с 2012 года. Оба футболиста стали неразрывной частью команды.