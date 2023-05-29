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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» надеется разрешить ситуацию с Начо, Асенсио и Себальосом на этой неделе

29 Мая 2023 • 09:31 Комментировать
Реал Мадрид
...
Атлетик Б
04.06 20:00

Мадридский «Реал» старается как можно скорее решить ситуацию с будущим трёх футболистов. Речь идёт о Марко Асенсио, Дани Себальосе и Начо Фернандесе, у которых летом истекает контракт.

По информации от Marca, «королевский клуб» попытается получить ответ от футболистов уже на этой неделе. Каждый из перечисленных игроков сомневается в целесообразности подписания нового контракта, так как «Реал» не гарантирует им больше игрового времени в последующие годы.

Отмечается, что «Реал» хотел бы оставить и Асенсио, и Себальоса, и Фернандеса, но ситуация пока выглядит запутанной. Напомним, команда Карло Анчелотти на выходных вернулась на второе место в чемпионате.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Начо Фернандес Марко Асенсио Дани Себальос
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РЕАЛ МАДРИД АТЛЕТИК Б
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