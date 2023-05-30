«Реал» ждёт от Бензема решение на этой неделе

Мадридский «Реал» дал время своему нападающему Кариму Бензема, до конца которого форвард должен принять решение по своему будущему. По информации от журналиста Томаса Гонсалеса-Мартина, у француза есть время подумать до конца этой недели.

Напомним, ранее сообщалось, что Бензема резко передумал продлевать контракт с «Реалом», хотя ранее обещал руководству поставить свою подпись под новым соглашением. Дело в том, что Кариму поступило предложение из Саудовской Аравии с зарплатой в размере 400 миллионов евро за два года. В прессе активно ходят слухи о том, что Бензема близок к уходу из «Реала».

Руководство «сливочных» просит Карима быстрее принять решение, чтобы в случае его ухода, активизировать работу над поиском нового форварда.