Полузащитник мадридского «Реала» Дани Себальос может перебраться в миланский «Интер».

26-летний игрок покинет ряды «сливочных» в качестве свободного агента, если так и не продлит истекающее в конце месяца соглашение. По информации издания Cope, переманить испанца в летнее трансферное окно готов «Интер». Ранее СМИ сообщали о том, что «Реал» уверен в продлении договора с хавбеком.

В текущем сезоне Дани Себальос отметился одним забитым мячом и девятью ассистами, проведя 45 матчей за «сливочных» во всех соревнованиях. Интерес к нему также приписывался представителям Английской премьер-лиги.