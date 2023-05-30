Асенсио будет зарабатывать в «Астон Вилле» 8 миллионов евро в год

Стало известно, сколько денег будет получать полузащитник Марко Асенсио в «Астон Вилле», если трансфер испанца в команду Унаи Эмери всё же состоится. Ранее сообщалось, что Асенсио в шаге от перехода в «Астон Виллу» на правах свободного агента.

Журналист Николо Скира в социальных сетях сообщает, что зарплата Асенсио в «Астон Вилле» составит 8 миллионов евро в год. Источник также подтверждает, что трансфер Марко находится в завершающей стадии.

Асенсио отказался от последнего предложения о продлении контракта с мадридским «Реалом». Напомним, Марко ранее также интересовались «ПСЖ», «Арсенал» и «Милан».