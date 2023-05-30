Асенсио очень близок к переходу в команду из АПЛ

Полузащитник мадридского «Реала» Марко Асенсио очень близок к переходу в команду из Английской премьер-лиги. Если верить изданию Marca, хавбек находится в шаге от перехода в клуб, который не входит в «большую шестёрку». Речь идёт об «Астон Вилле», которая хочет подписать игрока на правах свободного агента.

Напомним, Асенсио хочет стабильно выступать в стартовом составе, чего ему не могут гарантировать в мадридском «Реале». Марко склоняется к тому, чтобы принять предложение «Астон Виллы», где его хочет видеть главный тренер Унаи Эмери.

Отметим, что «Астон Вилла» примет участие в следующем розыгрыше Лиги конференций.