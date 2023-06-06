Браим Диас продлит контракт с «Реалом»

Полузащитник мадридского «Реала» Браим Диас получит новый шанс проявить себя в команде.

23-летний игрок, напомним, провёл два сезона в аренде в «Милане». Согласно сообщениям инсайдера Фабрицио Романо, на следующей неделе испанец будет представлен «Реалом» в качестве «нового» игрока, а вскоре после этого «королевский» клуб сделает официальное объявление о продлении контракта хавбека. Новое соглашение, как и планировалось, будет рассчитано до 2027 года.

Браим Диас пополнил ряды «Реала» в 2019 году, перебравшись из «Манчестер Сити» за 17 млн евро. Его нынешний договор истекает в 2025 году.