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Чемпионат Испании. Ла Лига

Браим Диас продлит контракт с «Реалом»

06 Июня 2023 • 20:39 Комментировать (1)
Реал Мадрид
1:1
Атлетик Б
окончен

Полузащитник мадридского «Реала» Браим Диас получит новый шанс проявить себя в команде.

23-летний игрок, напомним, провёл два сезона в аренде в «Милане». Согласно сообщениям инсайдера Фабрицио Романо, на следующей неделе испанец будет представлен «Реалом» в качестве «нового» игрока, а вскоре после этого «королевский» клуб сделает официальное объявление о продлении контракта хавбека. Новое соглашение, как и планировалось, будет рассчитано до 2027 года.

Браим Диас пополнил ряды «Реала» в 2019 году, перебравшись из «Манчестер Сити» за 17 млн евро. Его нынешний договор истекает в 2025 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Милан Браим Диас
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Комментарии (1)
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NOBODY
06 Июня 2023 в 21:20
ну зачем...видел я его в Милане в ЛЧ - игрок ни о чем.....у нас свой есть похожий - Себальос.....
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