Испанский полузащитник Браим Диас продлил контракт с мадридским «Реалом».

По информации авторитетного футбольного инсайдера Фабрицио Романо, договоренность о новом долгосрочном контракте Браима Диаса с «Реалом» до июня 2027 года полностью завершена.

Романо уточняет, что предварительно 23-летний полузащитник будет представлен на следующей неделе на стадионе «Сантьяго Бернабеу» как новое приобретение клуба.

Последние два сезона Браим Диас провел в аренде в «Милане». В предыдущем сезоне испанец вышел на поле 45 раз. Он забил 7 голов и отдал 7 результативных передач.