Асенсио попрощался с «Реалом»: «Я навсегда останусь болельщиком клуба»

Вингер мадридского «Реала» Марко Асенсио написал прощальное обращение.

27-летний футболист покинет ряды «сливочных» по окончании сезона в качестве свободного агента, о чём клуб объявил официально в субботу.

«Меня переполняют смешанные чувства. За эти годы «Реал» стал моей страстью, здесь мне довелось воплотить в реальность свою мечту. Хочу поблагодарить президента клуба, всё руководство, тренерский штаб, товарищей по команде и, конечно, болельщиков. Это решение далось мне нелегко, но пришло время пойти по новому пути. В душе я навсегда останусь болельщиком «Реала», – написал в социальных сетях Асенсио.