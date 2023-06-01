Ла Лига выложила видео со всеми голами Бензема в чемпионате

Ла Лига выложила на своем канале видео со всеми голами нападающего мадридского «Реала» Карима Бензема в испанском чемпионате.

Видео длится 2 часа и 23 минуты, в нем содержатся все 237 голов француза в испанской лиге.

Согласно многочисленным новостям, с большой вероятностью Карим Бензема перейдет в клуб «Аль-Иттихад» из Саудовской Аравии. «Аль-Иттихад» является одним из крупнейших и наиболее амбициозных клубов в Саудовской Аравии, который в сезоне 2022/23 выиграл домашний чемпионат.

Стоит отметить, что в Саудовской Аравии в настоящее время выступает бывший одноклубник Бензема Криштиану Роналду. Португалец играет за «Аль-Наср».