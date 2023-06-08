Мадридский «Реал» планирует провернуть ряд дорогостоящих подписаний в ближайшие месяцы.

«Королевский клуб» близок к приобретению Джуда Беллингема из дортмундской «Боруссии», который обойдётся более чем в 100 млн евро, также мадридцы планируют подписать нападающего топ-уровня и усилить защиту. Как сообщает журналист Хосеп Педрероль, в общей сложности на все покупки может быть потрачено около 400 млн евро – такую сумму «Реал» готов вложить в трансферы.

Одной из главных целей «Реала» остаётся форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн. Также гранд Ла Лиги проявляет интерес к левому защитнику «Баварии» Альфонсо Дэвису.