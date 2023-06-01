Советник «ПСЖ» Луиш Кампуш сыграл решающую роль в возможном переходе полузащитника мадридского «Реала» Марко Асенсио.

По информации авторитетного футбольного инсайдера Фабрицио Романо, Кампуш является большим сторонником приобретения Асенсио, и он начал работу по переходу полузащитника еще в прошлом году. Благодаря усилиям Кампуша, сделка между «ПСЖ» и агентом Асенсио Жорже Мендешом находится на завершающей стадии и скоро будет официально закрыта.

Романо уточняет, что трансфер осуществляется на правах свободного агента. Контракт будет иметь долгосрочный характер.