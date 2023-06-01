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Стало известно, кто сыграл ключевую роль в переходе Асенсио в «ПСЖ» слухи

01 Июня 2023 • 18:28 Комментировать (1)
Реал Мадрид
...
Атлетик Б
04.06 19:30

Советник «ПСЖ» Луиш Кампуш сыграл решающую роль в возможном переходе полузащитника мадридского «Реала» Марко Асенсио.

По информации авторитетного футбольного инсайдера Фабрицио Романо, Кампуш является большим сторонником приобретения Асенсио, и он начал работу по переходу полузащитника еще в прошлом году. Благодаря усилиям Кампуша, сделка между «ПСЖ» и агентом Асенсио Жорже Мендешом находится на завершающей стадии и скоро будет официально закрыта.

Романо уточняет, что трансфер осуществляется на правах свободного агента. Контракт будет иметь долгосрочный характер.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Жорже Мендеш Марко Асенсио Фабрицио Романо Луиш Кампуш трансферы футбола - лето 2023
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РЕАЛ МАДРИД АТЛЕТИК Б
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Комментарии (1)
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Alex1972
01 Июня 2023 в 18:35
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