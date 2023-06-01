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Чемпионат Италии. Серия А

В «Интере» прокомментировали слухи об интересе «Реала» к Лаутаро Мартинесу

01 Июня 2023 • 00:58 Комментировать
Торино
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Интер Милан
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03.06 19:30

Вице-президент «Интера» Хавьер Дзанетти отреагировал на слухи об уходе из клуба нападающего Лаутаро Мартинеса.

25-летний аргентинец, если верить недавним сообщениям, рассматривается мадридским «Реалом» в качестве потенциального преемника Карима Бензема, который может переехать в Саудовскую Аравию.

«Я спокоен на этот счёт. Я вижу, что Лаутаро счастлив в «Интере». Я ничего не слышал об интересе «Реала». Мы совершенно ничего об этом не знаем», – приводит слова Дзанетти инсайдер Фабрицио Романо.

Лаутаро Мартинес отметился 28 голами и 11 ассистами в 55 матчах нынешнего сезона. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 80 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Интер Милан Хавьер Дзанетти Лаутаро Мартинес трансферы футбола - лето 2023
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