В «Интере» прокомментировали слухи об интересе «Реала» к Лаутаро Мартинесу

Вице-президент «Интера» Хавьер Дзанетти отреагировал на слухи об уходе из клуба нападающего Лаутаро Мартинеса.

25-летний аргентинец, если верить недавним сообщениям, рассматривается мадридским «Реалом» в качестве потенциального преемника Карима Бензема, который может переехать в Саудовскую Аравию.

«Я спокоен на этот счёт. Я вижу, что Лаутаро счастлив в «Интере». Я ничего не слышал об интересе «Реала». Мы совершенно ничего об этом не знаем», – приводит слова Дзанетти инсайдер Фабрицио Романо.

Лаутаро Мартинес отметился 28 голами и 11 ассистами в 55 матчах нынешнего сезона. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 80 млн евро.