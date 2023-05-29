Алаба: «Рад, что «Бавария» выиграла титул»

Бывший защитник «Баварии» Давид Алаба поздравил свою экс-команду с очередной победой в чемпионате Германии. Напомним, мюнхенский клуб по разнице очков опередил дортмундскую «Боруссию», которой для победы в Бундеслиге нужна была победа в последнем туре с «Майнцем».

«Рад, что «Бавария» выиграла титул. Я смотрел матчи «Баварии» и «Боруссии» в симулкасте. Последний тур выдался сумасшедшим. Слава богу, что парни смогли добыть победу. Конечно, я очень счастлив», – заявил Алаба в беседе с немецким изданием Bild.

Напомним, Алаба дважды становился победителем Лиги чемпионов с «Баварией». Ещё один такой титул австриец выиграл уже в составе мадридского «Реала».