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Чемпионат Германии. Бундеслига

Алаба: «Рад, что «Бавария» выиграла титул»

29 Мая 2023 • 11:15 Комментировать
Реал Мадрид
...
Атлетик Б
04.06 19:30

Бывший защитник «Баварии» Давид Алаба поздравил свою экс-команду с очередной победой в чемпионате Германии. Напомним, мюнхенский клуб по разнице очков опередил дортмундскую «Боруссию», которой для победы в Бундеслиге нужна была победа в последнем туре с «Майнцем».

«Рад, что «Бавария» выиграла титул. Я смотрел матчи «Баварии» и «Боруссии» в симулкасте. Последний тур выдался сумасшедшим. Слава богу, что парни смогли добыть победу. Конечно, я очень счастлив», – заявил Алаба в беседе с немецким изданием Bild.

Напомним, Алаба дважды становился победителем Лиги чемпионов с «Баварией». Ещё один такой титул австриец выиграл уже в составе мадридского «Реала».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бавария Давид Алаба
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РЕАЛ МАДРИД АТЛЕТИК Б
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