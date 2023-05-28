Президент Федерации футбола Бразилии: «Думаю, Анчелотти примет наше предложение»

Глава Федерации футбола Бразилии Эдналдо Родригес поделился мыслями о возможном назначении Карло Анчелотти.

Наставник мадридского «Реала» ещё с зимы считается основным претендентом на пост нового главного тренера сборной Бразилии, несмотря на действующий до 2024 года контракт с «королевским клубом».

«Анчелотти – наш «план А», – рассказывает Родригес. – Нам кажется, что он примет предложение. Он любит сборную Бразилии и бразильский футбол», – цитирует инсайдер Николо Скира президента Федерации бразильского футбола.

Сам Карло Анчелотти неоднократно заявлял, что планирует отработать следующий сезон в «Реале».