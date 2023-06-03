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«Реал» объявил об уходе Азара на правах свободного агента официально

03 Июня 2023 • 21:23 Комментировать (7)
Реал Мадрид
...
Атлетик Б
1 1.85 X 3.95 2 4.00
Через 21 ч. 41 мин.

Бельгийский нападающий Эден Азар покинет мадридский «Реал» по окончании нынешнего сезона, об этом сообщает официальный сайт столичного клуба. Отмечается, что контракт 32-летнего футболист будет расторгнут по обоюдному согласию сторон.

«Реал» Мадрид хочет выразить свою привязанность к Эдену Азару и желает ему и всей его семье удачи на этом новом этапе», - говорится в заявлении.

Напомним, что бельгийский форвард пополнил стан «королевского» клуба в 2019 году после перехода из лондонского «Челси» за 115 миллионов евро.

В текущем сезон Азар провёл на поле лишь 392 минуты и смог отметиться одним забитым мячом и двумя результативными передачами партнерам по команде.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Эден Азар
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РЕАЛ МАДРИД АТЛЕТИК Б
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Комментарии (7)
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Sparrow88
03 Июня 2023 в 21:42
На самом деле хорошая новость. Я думал этот обжора будет ещё год в клубе.
NOBODY
03 Июня 2023 в 21:44
ну так, параллельная новость -"""" Анчелотти: «Легенды «Реала» должны остаться здесь до конца карьеры»"""...
а вдруг его бы легендой посчитали )))))))))))))
Bartimeus
03 Июня 2023 в 21:40
Трансфер десятилетия)
NOBODY
03 Июня 2023 в 21:43
самое интересное, что когда Азар пришел, и начинал играть - он играл интересно и творчески, хотя его ругали уже, а мне нравилась его игра....но потом то ли травмы, то ли другой тренер пришел и перестал давать ему время, я забыл уже, но через какой-то промежуток временной, он выходит и ни о чем на поле...а потом вообще играть перестал
Bartimeus
03 Июня 2023 в 21:44
Так было с Коутиньо тоже.
NOBODY
03 Июня 2023 в 21:45
в Барсе -то? я забыл, он от вас перешел в Баварию?
NOBODY
03 Июня 2023 в 21:39
урааа )))))))) ха ха ха ха
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