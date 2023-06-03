Бельгийский нападающий Эден Азар покинет мадридский «Реал» по окончании нынешнего сезона, об этом сообщает официальный сайт столичного клуба. Отмечается, что контракт 32-летнего футболист будет расторгнут по обоюдному согласию сторон.

«Реал» Мадрид хочет выразить свою привязанность к Эдену Азару и желает ему и всей его семье удачи на этом новом этапе», - говорится в заявлении.

Напомним, что бельгийский форвард пополнил стан «королевского» клуба в 2019 году после перехода из лондонского «Челси» за 115 миллионов евро.

В текущем сезон Азар провёл на поле лишь 392 минуты и смог отметиться одним забитым мячом и двумя результативными передачами партнерам по команде.