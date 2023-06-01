Будущее Бензема решится в четверг: игрок проведёт решающую встречу с Пересом

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема встретится с президентом клуба Флорентино Пересом.

35-летний игрок, напомним, очень близок к переходу в саудовский «Аль-Иттихад» после завершения текущего сезона. Известно, что француз уже сообщил о своём решении руководству клуба, и в «Реале» были не в восторге от такого поворота событий. По сведениям Marca, в четверг Бензема встретится с президентом «Реала» Флорентино Пересом – ожидается, что в ходе обсуждений будущее звезды «сливочных» окончательно прояснится.

Контракт Карима Бензема с «Реалом» истекает в конце июня. Футболист выступает за команду в 2009 года.