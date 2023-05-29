Мадридский «Реал» представил новое предложение о продлении контракта полузащитнику Дани Себальосу.

Как сообщает Marca, предложение очень близко к запросам игрока, но все же не полностью соответствует его ожиданиям. Тем не менее продление контракта с полузащитником стало реальнее.

Источник подчеркивает, что другие клубы ждут развития событий вокруг будущего мадридского футболиста. В Себальосе заинтересованы «Бетис», а также ряд клубов Серии А. Сам игрок всегда отдавал предпочтение «Реалу».

В сезоне 2022/23 Себальос провел на поле 44 матча, в которых забил 1 гол и отдал 9 результативных передач.