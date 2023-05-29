Эмери хочет видеть в «Астон Вилле» Асенсио и Себальоса

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери намерен воспользоваться тем, что полузащитники мадридского «Реала» Марко Асенсио и Дани Себальос летом будут доступны на рынке в статусе свободных агентов. По информации от журналиста Майкла Ринкона, испанский специалист хочет заполучить соотечественников к себе в команду.

Асенсио и Себальос хотят перейти в команду, где будут регулярно выступать в стартовом составе. Правда, пока неизвестно, согласятся ли футболисты перейти в «Астон Виллу», которая в следующем сезоне будет играть в Лиге конференций.

Напомним, Себальос уже выступал под руководством Эмери в лондонском «Арсенале».