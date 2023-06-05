Мадридский «Реал» готовит крупное предложение за нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна.

По информации испанского издания Cadena SER, «сливочные» собираются отправить стартовое предложение о покупке форварда за 80 миллионов евро.

Сообщается, что после объявления об уходе из «Реала» французского нападающего Карима Бензема интерес к Кейну у руководства мадридцев значительно вырос, и клуб готов сделать серьезные усилия для привлечения его в свои ряды.

В минувшем сезоне Кейн провел в составе «Тоттенхэма» 49 матчей во всех турнирах, в которых забил 32 гола и отдал 5 результативных передач.