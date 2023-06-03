«Реал» объявил об уходе ещё одного футболиста

«Реал» посредством своего официального сайта объявил об уходе из клуба ещё одного футболиста. Несколько часов назад «сливочные» сообщили о расставании с Марко Асенсио. Теперь же мадридский клуб попрощался с Мариано Диасом. Как и Асенсио, Диас обретает статус свободного агента в связи с истечением контракта.

«Реал» поблагодарил Диаса за его игру и пожелал успехов в дальнейшей спортивной карьере.

Всего за «Реал» Мариано Диас провёл 84 матча. В них 29-летний нападающий записал на свой счёт 12 голов и три результативных паса.

В последнем туре чемпионата Испании «Реал» будет играть против «Атлетика» из Бильбао.