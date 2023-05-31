Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Винисиус будет готов к матчу с «Атлетиком»

31 Мая 2023 • 20:14 Комментировать
Реал Мадрид
...
Атлетик Б
04.06 19:30

Нападающий Винисиус Жуниор вернется в состав мадридского «Реала» на матч с «Атлетиком». Форвард Карим Бензема восстанавливается после дискомфорта.

Как сообщает Marca, бразильский вингер «Реала» Винисиус Жуниор готов вернуться на поле и принять участие в предстоящем матче против «Атлетика» из Бильбао. Молодой футболист пропустил последний матч против «Севильи» из-за травмы колена, но сегодня он активно тренировался вместе с командой.

Тем временем главный нападающий «Реала» Карим Бензема восстанавливается после недавнего дискомфорта. Его участие в следующем матче пока под вопросом.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема Винисиус Жуниор
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РЕАЛ МАДРИД АТЛЕТИК Б
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 31 Мая
21:33 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» продлит контракт с Моратой слухи
21:33 · Испания. Ла Лига
В «Реале» считают, что Себальос продлит контракт
21:11 · Испания. Ла Лига
Бензема советовался с Роналду о переходе в саудовскую лигу слухи
20:37 · Испания. Ла Лига
Бензема близок к переходу в «Аль-Иттихад» слухи
20:14 · Испания. Ла Лига
Винисиус будет готов к матчу с «Атлетиком»
20:06 · Испания. Ла Лига
Хамес Родригес рассказал о несостоявшемся переходе в «Атлетико»
19:47 · Испания. Ла Лига
«Барселоне» интересен хавбек «Сельты» с ценником в 30 млн евро
19:31 · Испания. Ла Лига
Бельерин может вернуться в «Бетис»
19:31 · Испания. Ла Лига
«Барселона» могла купить Мбаппе вместо Коутиньо
19:10 · Германия. Бундеслига
«Реал» объявит о переходе Беллингема в конце недели слухи
17:46 · Испания. Ла Лига
Хави: «Фигура Гвардиола давит на меня»
13:45 · Испания. Ла Лига
Перес сообщил Анчелотти вероятное решение Бензема по будущему 1
13:01 · Испания. Ла Лига
Ферлан Менди хочет продлить контракт с «Реалом», но клуб не разделяет его желание
11:37 · Испания. Ла Лига
«Аль-Иттихад» ждёт ответа от Бензема в ближайшее время
10:48 · Германия. Бундеслига
«Барселона» не сдаётся в борьбе за Киммиха
Все новости
Рекомендуем