Винисиус будет готов к матчу с «Атлетиком»

Нападающий Винисиус Жуниор вернется в состав мадридского «Реала» на матч с «Атлетиком». Форвард Карим Бензема восстанавливается после дискомфорта.

Как сообщает Marca, бразильский вингер «Реала» Винисиус Жуниор готов вернуться на поле и принять участие в предстоящем матче против «Атлетика» из Бильбао. Молодой футболист пропустил последний матч против «Севильи» из-за травмы колена, но сегодня он активно тренировался вместе с командой.

Тем временем главный нападающий «Реала» Карим Бензема восстанавливается после недавнего дискомфорта. Его участие в следующем матче пока под вопросом.