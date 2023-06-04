Пресс-служба Ла Лиги: «Бензема уходит, оставаясь идолом»

Французский форвард Карим Бензема покидает мадридский «Реал». Ранее «сливочные» официально объявили об этом на клубном сайте. Прощальная пресс-конференция игрока состоится 6 июня. Пресс-служба Ла Лиги не могла оставить без внимания такую новость и опубликовала запись на своей странице в социальной сети.

«Он приехал, будучи многообещающим молодым человеком. Он уходит, оставаясь идолом», — написала пресс-служба испанского чемпионата.

Бензема провел в мадридском «Реале» 14 лет. За это время он принял участие в 647 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 353 мяча и отдал 165 результативных передач.

Бензема покидает «Реал»

Названа дата прощальной пресс-конференции Бензема с «Реалом»