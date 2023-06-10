Хорватский полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич может покинуть «Сантьяго Бернабеу» этим летом.

По информации журналиста Рамона Альвареса, хавбек «королевского» клуба получил новое предложение из Саудовской Аравии, гарантирующее ему двухлетний контракт в размере 100-150 миллионов евро за один сезон. Сообщается, что Модрич рассматривает возможность принятия этого предложения и ухода из «Реала». По слухам, в новом клубе Модрич воссоединится с бывшим партнёром по мадридской команде Серхио Рамосом.

Напомним, что Лука Модрич выступает за «Реал» с 2012 года, выиграв с «королевским» клубом пять розыгрышей Лиги чемпионов и три золота испанского чемпионата.