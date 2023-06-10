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Чемпионат Испании. Ла Лига

Модрич получил новое предложение из Саудовской Аравии слухи

10 Июня 2023 • 16:28 Комментировать
Реал Мадрид
1:1
Атлетик Б
окончен

Хорватский полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич может покинуть «Сантьяго Бернабеу» этим летом.

По информации журналиста Рамона Альвареса, хавбек «королевского» клуба получил новое предложение из Саудовской Аравии, гарантирующее ему двухлетний контракт в размере 100-150 миллионов евро за один сезон. Сообщается, что Модрич рассматривает возможность принятия этого предложения и ухода из «Реала». По слухам, в новом клубе Модрич воссоединится с бывшим партнёром по мадридской команде Серхио Рамосом.

Напомним, что Лука Модрич выступает за «Реал» с 2012 года, выиграв с «королевским» клубом пять розыгрышей Лиги чемпионов и три золота испанского чемпионата.

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Реал Мадрид Лука Модрич трансферы футбола - лето 2023
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