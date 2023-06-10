Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич получил интересное предложение от «Аль-Садда».

Катарский клуб претендует на 37-летнего хорвата наряду с саудовским «Аль-Ахли». Как сообщает журналист Ромайн Молина, предложение «Аль-Садда» примечательно тем, что включает в себя пункт о переходе Модрича на тренерскую должность сразу после завершения игровой карьеры. Ранее «Аль-Садду» удалось реализовать подобный сценарий с Хави Эрнандесом, ныне возглавляющим «Барселону».

Лука Модрич ещё не принял решение относительно своего будущего. Контракт хавбека истекает в текущем месяце, но сам футболист неоднократно заявлял о желании остаться в «Реале».