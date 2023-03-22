Заслуженный тренер России Александр Тарханов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал уход Андрея Талалаева с поста главного тренера «Торпедо».

«Не знаю, насколько правильное решение. Сказать пока сложно. Перспектив у клуба пока мало, как мы видим. Поэтому трудно сказать, что будет дальше. Позже станет понятно, правильное решение ли клуб принял. Талалаев - квалифицированный тренер. Топовый - сказать сложно, а квалифицированный точно. Поступит ли ему предложение на следующий сезон от какого-то клуба? Не знаю, как можно сказать. Время покажет», - сказал Тарханов.