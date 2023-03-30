Полузащитник «Интер» Эскальдес Марк Кабелья в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился опытом работы с Жозепом Клотетом, который недавно возглавил «Торпедо».

«Я играл в «Атлетико Малагеньо», когда Жозеп тренировал этот клуб. Мне он запомнился, как очень хороший специалист. Он был тогда довольно молод, но сумел хорошо проявить себя. В команде все его уважали и хотели играть за него».

Какой футбол он ставил команде?

«Как только он пришёл, мы стали больше играть от обороны. Так продолжалось какое-то время, а затем мы начали перестраиваться под более вертикальный и быстрый футбол. Сначала мы старались быстро выбегать в контратаку, а потом пришли к тому, что сами задавали темп игре. На тот момент он не стремился играть во владение».

Как вы думаете, у него получится добиться успеха в России?

«Ему нужно будет дать время познакомиться с командой и понять, что с ней можно придумать. Жозеп работал во многих странах, ему легко адаптироваться к новым условиям, с этим не будет проблем. Желаю ему успеха и надеюсь, что у него получится. Он очень хороший тренер, который ещё многого добьется».