Глебов: «Не напрягают разговоры, что «Ростов» побеждает за счёт пенальти»

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов ответил на вопрос, не напрягают ли его разговоры о том, что команда побеждает только за счёт пенальти.

«Мы фартовые? А в чем фартовость? И против нас поставили. Не напрягают разговоры, что «Ростов» побеждает за счет пенальти. Пусть говорят. Если защитники фолят… Поэтому и ставят», — приводит слова Глебова Sport24.

В текущем сезоне 23-летний хавбек принял участие в 29 матчах с учетом всех турниров, в которых забил четыре мяча и записал на свой счет четыре результативные передачи.

После 20 туров «Ростов» идет на второй строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 41 зачетный балл.