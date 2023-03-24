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Глебов: «Не напрягают разговоры, что «Ростов» побеждает за счёт пенальти»

24 Марта 2023 • 12:43 Комментировать
Ростов
...
Торпедо Москва
02.04 19:00

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов ответил на вопрос, не напрягают ли его разговоры о том, что команда побеждает только за счёт пенальти.

«Мы фартовые? А в чем фартовость? И против нас поставили. Не напрягают разговоры, что «Ростов» побеждает за счет пенальти. Пусть говорят. Если защитники фолят… Поэтому и ставят», — приводит слова Глебова Sport24.

В текущем сезоне 23-летний хавбек принял участие в 29 матчах с учетом всех турниров, в которых забил четыре мяча и записал на свой счет четыре результативные передачи.

После 20 туров «Ростов» идет на второй строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 41 зачетный балл.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Данил Глебов
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