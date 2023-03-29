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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Клотет назвал главные отличия России от Италии

29 Марта 2023 • 20:49 Комментировать
Ростов
...
Торпедо Москва
02.04 19:00

С 28 марта испанец Жозеп Клотет стал главным тренером московского «Торпедо». Специалист в прошлые годы трудился в Италии, возглавляя такие клубы как «Брешия и СПАЛ.

«Отличия России от Италии? Хоть в России гораздо холоднее, она гораздо солнечнее, чем Италия, в которой летом бывает очень сильно жарко», - заявил тренер порталу Sport24.

Клотет отметил, что русский язык гораздо сложнее, чем его родной испанский язык и итальянский язык.

«Русский язык гораздо сложнее итальянского, но я приложу максимальные усилия, чтобы выучить его», - добавил испанец.

Ранее Клотет высказался о том, чувствует ли он себя в новой стране работы в безопасности в связи с политической ситуацией.

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Евро-Футбол.Ру,
Жозеп Клотет
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РОСТОВ ТОРПЕДО МОСКВА
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