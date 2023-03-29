Клотет назвал главные отличия России от Италии

С 28 марта испанец Жозеп Клотет стал главным тренером московского «Торпедо». Специалист в прошлые годы трудился в Италии, возглавляя такие клубы как «Брешия и СПАЛ.

«Отличия России от Италии? Хоть в России гораздо холоднее, она гораздо солнечнее, чем Италия, в которой летом бывает очень сильно жарко», - заявил тренер порталу Sport24.

Клотет отметил, что русский язык гораздо сложнее, чем его родной испанский язык и итальянский язык.

«Русский язык гораздо сложнее итальянского, но я приложу максимальные усилия, чтобы выучить его», - добавил испанец.

Ранее Клотет высказался о том, чувствует ли он себя в новой стране работы в безопасности в связи с политической ситуацией.