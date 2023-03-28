Раскрыт срок контракта Клотета с «Торпедо»

Во вторник «Торпедо» объявило имя нового главного тренера команды. Им стал испанский специалист Хосеп Клотет. В пресс-релизе «автозаводцы» не стали раскрывать сроки контракта, подписанного Клотетом.

По данным «Спорт-Экспресса», трудовое соглашение связывает Клотета с «Торпедо» на два с половиной года.

Хосеп Клотет дебютирует у руля «Торпедо» в гостевом матче чемпионата России против «Ростова», который состоится 2 апреля. В настоящий момент московская команда занимает последнее место в турнирной таблице. В 20 прошедших турах «Торпедо» удалось набрать 10 зачётных баллов.