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Раскрыт срок контракта Клотета с «Торпедо»

28 Марта 2023 • 15:21 Комментировать
Ростов
...
Торпедо Москва
02.04 19:00

Во вторник «Торпедо» объявило имя нового главного тренера команды. Им стал испанский специалист Хосеп Клотет. В пресс-релизе «автозаводцы» не стали раскрывать сроки контракта, подписанного Клотетом.

По данным «Спорт-Экспресса», трудовое соглашение связывает Клотета с «Торпедо» на два с половиной года.

Хосеп Клотет дебютирует у руля «Торпедо» в гостевом матче чемпионата России против «Ростова», который состоится 2 апреля. В настоящий момент московская команда занимает последнее место в турнирной таблице. В 20 прошедших турах «Торпедо» удалось набрать 10 зачётных баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Хосеп Клотет
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РОСТОВ ТОРПЕДО МОСКВА
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