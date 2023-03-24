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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Талалаев: «Приношу извинения, что не оправдал доверия истинных торпедовцев и всех, кто в нас верил»

24 Марта 2023 • 17:29 Комментировать
Ростов
...
Торпедо Москва
02.04 19:00

Бывший главный тренер московского «Торпедо» Андрей Талалаев высказался о своём уходе из клуба.

«Сегодня попрощался с командой, административно-медицинским штабом «Торпедо». Благодарю всех за совместную работу. Приношу извинения, что не оправдал доверия истинных торпедовцев и всех, кто в нас верил. Я не справился с задачей, которую ставил перед собой. Команда и штаб отдали максимум. Всем удачи! Будьте здоровы и счастливы!» - написал 50-летний специалист в социальных сетях.

«Чёрно-белые» за 20 проведённых матчей чемпионата России сумели набрать десять очков, что позволяет им располагаться только на последнем месте в турнирной таблице.

Из розыгрыша Кубка России «автозаводцы» выбыли ещё в феврале, на выезде уступив команде Первой лиги «Акрон» (0:2).

Свой ближайший матч столичный коллектив проведёт второго апреля на выезде против «Ростова».

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Евро-Футбол.Ру,
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РОСТОВ ТОРПЕДО МОСКВА
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