Джукич рассказал, готов ли он возглавить «Торпедо»

Экс-наставник «Валенсии» Мирослав Джукич ответил на вопрос о возможном назначении в московское «Торпедо».

«Спасаться, когда осталось всего 10 игр, а у команды на 7 очков меньше, чтобы спастись — любому серьезному тренеру будет безумно сложно взять на себя такой груз ответственности. К сожалению, и я откажусь, если мне поступит предложение», — приводит слова Джукича Sport24.

Специалист признался, что лучше подождет до конца сезона, а потом может возглавить новый клуб с новым проектом.

После 20 туров «Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав десять очков.