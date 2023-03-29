Клотет оценил атмосферу в «Торпедо»

Главный тренер московского «Торпедо» Жозеп Клотет высказался об атмосфере на своём новом месте работы.

«Чувствую, атмосфера в команде рабочая и деловая. Игроки с профессионализмом выполняют все задания, которые я им даю и работают на тренировках с огромной самоотдачей», - рассказал Клотет «Матч ТВ», добавив, что именно так футболисты-профессионалы и должны подходить к своей работе.

Напомним, что Жозепу Клотету 45 лет, о его назначении руководство «чёрно-белых» сообщило 28 марта. На данный момент москвичам необходимо набрать семь очков только для того, чтобы покинуть зону вылета.