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Клотет оценил атмосферу в «Торпедо»

29 Марта 2023 • 17:33 Комментировать
Ростов
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Торпедо Москва
02.04 19:00

Главный тренер московского «Торпедо» Жозеп Клотет высказался об атмосфере на своём новом месте работы.

«Чувствую, атмосфера в команде рабочая и деловая. Игроки с профессионализмом выполняют все задания, которые я им даю и работают на тренировках с огромной самоотдачей», - рассказал Клотет «Матч ТВ», добавив, что именно так футболисты-профессионалы и должны подходить к своей работе.

Напомним, что Жозепу Клотету 45 лет, о его назначении руководство «чёрно-белых» сообщило 28 марта. На данный момент москвичам необходимо набрать семь очков только для того, чтобы покинуть зону вылета.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Жозеп Клотет
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РОСТОВ ТОРПЕДО МОСКВА
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