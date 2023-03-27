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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Стефанович: «Футбол в России умирает»

27 Марта 2023 • 13:41 Комментировать
Ростов
...
Торпедо Москва
02.04 19:00

Нападающий «Торпедо» Илья Стефанович поделился своим мнением о российском футболе.

Спортсмен предположил, что во Второй лиге российского футбола есть очень большие трудности, исходя из которых можно сказать, что данный вид спорта там «умирает».

Также игрок заявил, что всегда был сторонником частного финансирования футбольных клубов.

«Россия, уверенно могу сказать, страна не самая футбольная. Строить иллюзий нет смысла. Футбол у нас умирает, но я не скажу, что он когда-то в низших лигах вообще был», - приводит слова Стефановича Sport24.

Ранее спортсмен играл за ряд клубов, выступающих в низших российских дивизионах.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Первая лига Вторая лига Илья Стефанович
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