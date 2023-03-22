Непомнящий: «Талалаев не виноват в происходящем с «Торпедо»

Опытный российский специалист Валерий Непомнящий высказался о последних новостях из стана аутсайдера РПЛ – столичного «Торпедо». Напомним, что сегодня стало известно о том, что наставник «автозаводцев» из-за конфликта с руководством покидает клуб.

«Вины Талалаева в происходящем в клубе нет. Просто он принял состав, не соответствующий клубу РПЛ, а зимой усилений не было. Кому играть-то?», - цитирует Непомнящего «Чемпионат».

Однако эксперт полагает, что даже несмотря на уход Талалаева «чёрно-белые» пока не обречены на вылет из Премьер-лиги.

«Всё к вылету идёт постепенно, но математические шансы на спасение есть, впереди 10 туро», - добавил Непомнящий.

На данный момент «Торпедо» идёт на 16-м месте турнирной таблицы Премьер-лиги, набрав всего лишь семь очков за две трети чемпионата.