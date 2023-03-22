Сенников: «Пари НН» не заслуживал технического поражения»

Известный в прошлом российский футболист Дмитрий Сенников прокомментировал присуждение «Пари НН» технического поражения по результатам матча с московским «Торпедо».

«Это ошибка клуба, потому что они недосмотрели. Однако техническое поражение не справедливо — клуб не заслуживал поражения по игре. Но закон есть закон», - цитирует Сенникова «Чемпионат».

Напомним, что игра состоялась в прошедшее воскресенье 19 марта и завершилась вничью – 1:1, однако в составе нижегородцев на поле появился дисквалифицированный ранее игрок.

«Удивительно, что такие ошибки до сих пор происходят», - добавляет Сенников.