Тильман: «Назначение иностранного тренера в «Торпедо» выглядит логичным»

Спортивный директор «Твери» Александр Тильман отреагировал на возможное назначение Хосепа Клотета на пост главного тренера московского «Торпедо».

«Назначение иностранного специалиста выглядит вполне логичным. Шансы на выживание у «Торпедо» минимальны. Соответственно, российский специалист, который придет на пару месяцев, после будет иметь репутацию человека, вылетевшего из РПЛ - не каждый на это решится», — цитирует Тильмана Rusfootball.

По мнению функционера, иностранные тренеры редко приезжают в Россию для развития и дальнейшего перехода в более статусный клуб, обычно они приходят за деньгами и ждут подходящий вариант в Европе.

После 20 туров «Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав десять очков.