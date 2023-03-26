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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тильман: «Назначение иностранного тренера в «Торпедо» выглядит логичным»

26 Марта 2023 • 16:15 Комментировать
Ростов
...
Торпедо Москва
02.04 19:00

Спортивный директор «Твери» Александр Тильман отреагировал на возможное назначение Хосепа Клотета на пост главного тренера московского «Торпедо».

«Назначение иностранного специалиста выглядит вполне логичным. Шансы на выживание у «Торпедо» минимальны. Соответственно, российский специалист, который придет на пару месяцев, после будет иметь репутацию человека, вылетевшего из РПЛ - не каждый на это решится», — цитирует Тильмана Rusfootball.

По мнению функционера, иностранные тренеры редко приезжают в Россию для развития и дальнейшего перехода в более статусный клуб, обычно они приходят за деньгами и ждут подходящий вариант в Европе.

После 20 туров «Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав десять очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Александр Тильман Хосеп Клотет
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