Тукмпанов прокомментировал возможное назначение Клотета в «Торпедо»

Бывший руководитель столичного «Торпедо» Александр Тукманов высказался о возможном назначении Хосепа Клотета на пост главного тренера «автозаводцев».

«Приглашая иностранного тренера, руководство «Торпедо», может, хочет посмотреть на состояние дел с другой стороны. Наверное, они хотят увидеть, как этот специалист организует деятельность в команде», — заявил специалист в интервью изданию«РБ Спорт». По его мнению, отрицательный результат в московской команде негативно скажется на карьере Клотета, также отметив, что клуб мог присмотреться к отечественным специалистам.

Напомним, что Хосеп Клотет ранее руководил «Брешией», «Бирмингемом» и СПАЛом. В «Торпедо» испанец должен сменить недавно ушедшего Андрея Талалаева.