Первые слова Клотета после назначения в «Торпед»

Новым главным тренером «Торпедо» стал испанец Хосеп Клотет. Пресс-служба московского клуба привела первые слова Клотета после назначения.

«Мне не терпится поскорее приступить к работе в «Торпедо». Будем стремиться создать и развить крепкую взаимосвязь между нашими игроками и болельщиками», - сказал Клотет.

«Торпедо» сейчас располагается на последней строчке в таблице Российской премьер-лиги. В активе московской команды 10 зачётных баллов.

Ближайшую игру чемпионата России «Торпедо» проведёт в воскресенье, 2 апреля. Команда Хосепа Клотета будет играть против «Ростова».