Нетфуллин: «Новички добавили колорита в раздевалке «Торпедо»

Полузащитник столичного «Торпедо» Равиль Нетфуллин высказался о зимних новичках своей команды. Напомним, что этой зимой стан «автозаводцев» пополнили игроки из таких латиноамериканских стран как Перу и Бразилия.

«Понятно, что ребята добавили колорита раздевалке. Но пока нам не до танцев сейчас. Чтобы были танцы, нужно побеждать на поле», - рассказал Нетфуллин «Матч ТВ», добавив, что сейчас в команде работает отличный переводчик, который всё грамотно разъясняет игрокам.

Кстати, вчера «Торпедо» в гостях сыграло вничью с другой командой из низа турнирной таблицы РПЛ – «Пари НН», 1:1. Форвард москвичей Йорди Рейна стал вторым перуанцем в истории, который забивал в чемпионате России. Первым был бывший игрок столичного «Локомотива» Джефферсон Фарфан.