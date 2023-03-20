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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Нетфуллин: «Новички добавили колорита в раздевалке «Торпедо»

20 Марта 2023 • 17:17 Комментировать
Ростов
...
Торпедо Москва
02.04 19:00

Полузащитник столичного «Торпедо» Равиль Нетфуллин высказался о зимних новичках своей команды. Напомним, что этой зимой стан «автозаводцев» пополнили игроки из таких латиноамериканских стран как Перу и Бразилия.

«Понятно, что ребята добавили колорита раздевалке. Но пока нам не до танцев сейчас. Чтобы были танцы, нужно побеждать на поле», - рассказал Нетфуллин «Матч ТВ», добавив, что сейчас в команде работает отличный переводчик, который всё грамотно разъясняет игрокам.

Кстати, вчера «Торпедо» в гостях сыграло вничью с другой командой из низа турнирной таблицы РПЛ – «Пари НН», 1:1. Форвард москвичей Йорди Рейна стал вторым перуанцем в истории, который забивал в чемпионате России. Первым был бывший игрок столичного «Локомотива» Джефферсон Фарфан.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Равиль Нетфуллин
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